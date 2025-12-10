Benfica-Napoli, ecco dove vederla in TV (con un commentatore speciale)

Benfica-Napoli: ecco dove vederla in Tv. La gara sarà trasmessa su Prime Video, con collegamenti a partire dalle ore 19.30, dallo stadio da Luz di Lisbona ci saranno la giornalista Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola assieme a un ospite d’eccezione: José Callejon, che ha giocato a Napoli dal 2013 al 2020.

La telecronaca affidata a Sandro Piccinini e all’ex nazionale Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Lo riporta Il Mattino.