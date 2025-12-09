Champions League, i risultati della serata: Osimhen ko, bene Barça e Atletico. Brivido De Zerbi

vedi letture

Questa sera si è chiusa la prima parte della sesta giornata di league phase di Champions League. Perde in casa contro il Monaco il Galatasaray di Victor Osimhen, che dovrà giocarsi la qualificazione nelle ultime due gare; passano seppur con qualche fatica Atletico Madrid e Barcellona, che riescono a portare a casa i tre punti rispettivamente contro Eintracht e PSV. Brivido per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che nel finale subisce due volte la rete del pari che però in entrambi i casi viene annullata. Delle italiane, sorprende l'Atalanta che batte il Chelsea e si lancia nelle zone alte del girone, mentre l'Inter delude ancora una volta in un big match stavolta contro il Liverpool. Di seguito tutti i risultati dei match delle ore 21:00:

Inter-Liverpool 0-1

88' rig. Szoboszlai (L)

Atalanta-Chelsea 2-1

26' Joao Pedro (C), 55' Scamacca (A), 83' De Ketelaere (A)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-1

21' Knauff (E), 50' e 53' Kounde (B)

Tottenham-Slavia Praga 3-0

26' Aut. Zima (T), 50' Kudus (T), 79' Xavi Simons rig. (T)

PSV-Atletico Madrid 2-3

10' Til (P), 37' Julian Alvarez (AM), 52' Hancko (AM), 56' Sorloth (AM), 85' Pepi (P)

Union SG-Marsiglia 2-3

5' e 71' Khalaili (U), 15' Paixao (M), 41' e 58' Greenwood (M),

Monaco-Galatasaray 1-0

68' Balogun (M)