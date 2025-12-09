Ufficiale Champions League, tutte le formazioni ufficiali dei match delle 21

Di seguito tutte le formazioni ufficiali di Champions League delle sette gare delle ore 21:00.

MONACO–GALATASARAY

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akiolouche, Minamino, Golovin; Balogun.

Allenatore: Sebastien Pocognoli.

GALATASARAY (4-2-3-1): Ugurcan Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen.

Allenatore: Okan Buruk.

UNION SG–MARSIGLIA

UNION SG (4-3-3): Scherpen; Khailali, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Schoofs; Niang, Rodriguez, Florucz.

Allenatore: David Hubert.

MARSIGLIA (4-3-3): Rulli; Weah, Murillo, Aguerd, Emerson; Vermeeren, Hojbjerg, O’Riley; Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

PSV–ATLETICO MADRID

PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Wanner, Til, Driouech.

Allenatore: Peter Bosz.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Rugggeri; Simeone, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Sorloth, Julian Alvarez.

Allenatore: Diego Simeone.

TOTTENHAM–SLAVIA PRAGA

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Joao Palhinha, Gray; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.

Allenatore: Thomas Frank.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Ghytil.

Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

BARCELLONA-EINTRACHT

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

EINTRACHT (4-5-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Gotze, Shiri, Chaibi; Knaff. Allenatore: Dino Toppmoller.

ATALANTA-CHELSEA

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Badiashile, Acheampong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.

INTER-LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak, Ekitike.

Allenatore: Arne Slot