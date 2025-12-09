Champions League, tutte le formazioni ufficiali dei match delle 21
Di seguito tutte le formazioni ufficiali di Champions League delle sette gare delle ore 21:00.
MONACO–GALATASARAY
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akiolouche, Minamino, Golovin; Balogun.
Allenatore: Sebastien Pocognoli.
GALATASARAY (4-2-3-1): Ugurcan Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Gundogan, Yilmaz; Osimhen.
Allenatore: Okan Buruk.
UNION SG–MARSIGLIA
UNION SG (4-3-3): Scherpen; Khailali, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Schoofs; Niang, Rodriguez, Florucz.
Allenatore: David Hubert.
MARSIGLIA (4-3-3): Rulli; Weah, Murillo, Aguerd, Emerson; Vermeeren, Hojbjerg, O’Riley; Greenwood, Aubameyang, Paixao.
Allenatore: Roberto De Zerbi.
PSV–ATLETICO MADRID
PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Mauro Junior, Veerman; Wanner, Til, Driouech.
Allenatore: Peter Bosz.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Rugggeri; Simeone, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Sorloth, Julian Alvarez.
Allenatore: Diego Simeone.
TOTTENHAM–SLAVIA PRAGA
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Joao Palhinha, Gray; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison.
Allenatore: Thomas Frank.
SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Ghytil.
Allenatore: Jindrich Trpisovsky.
BARCELLONA-EINTRACHT
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.
EINTRACHT (4-5-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Gotze, Shiri, Chaibi; Knaff. Allenatore: Dino Toppmoller.
ATALANTA-CHELSEA
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Badiashile, Acheampong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.
INTER-LIVERPOOL
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
Allenatore: Cristian Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak, Ekitike.
Allenatore: Arne Slot
