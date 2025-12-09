Ufficiale Lukaku è stato reinserito in lista Champions: ecco chi gli ha fatto posto

vedi letture

Romelu Lukaku è stato reinserito dal Napoli nella lista UEFA per la Champions League: Big Rom era stato lasciato fuori dopo il grave infortunio muscolare rimediato ad inizio agosto, ora che il suo rientro è molto vicino è stato aggiunto al posto del lungodegente Kevin De Bruyne. Il club azzurro ha sfruttato la possibilità data dal regolamento di fare una modifica alla lista entro la sesta giornata della league phase, in caso di un lungo infortunio occorso ad un calciatore presente nell'elenco, in questo caso KDB. Oltre il belga, gli altri esclusi sono Mazzocchi e Marianucci.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.