L'Inter perde l'ennesimo big match: il Liverpool in crisi vince 1-0 a San Siro

di Davide Baratto

Termina sul risultato di 0-1 la gara di San Siro tra Inter e Liverpool, valido per la sesta giornata della league phase di Champions League. Serataccia per i nerazzurri, che prima perdono Calhanoglu e Acerbi per infortunio, poi nel finale, al minuto 88, subiscono il gol di Szoboszlai da calcio di rigore provocato da Bastoni. Così, la squadra di Cristian Chivu non riesce a sfatare il tabù dei big match, cadendo anche contro un avversario in piena crisi.

Di seguito la classifica aggiornata di Champions League:
﻿﻿﻿Arsenal 15 punti (+13 differenza reti)
﻿﻿﻿Bayern 15 (+11)*
﻿﻿﻿Atalanta 13 (+2)*
﻿﻿PSG 12 (+11)
﻿﻿Inter 12 (+8)
Real Madrid 12 (+7)
﻿﻿Atletico Madrid 12 (+3)*
﻿﻿﻿Liverpool 12 (+3)*
﻿﻿﻿Tottenham 11 (+6)*
﻿﻿﻿﻿Borussia Dortmund 10 (+6)
﻿﻿﻿﻿Chelsea 10 (+5)*
﻿﻿﻿﻿Manchester City 10 (+5)
﻿﻿﻿Sporting 10 (+4)*
﻿﻿﻿﻿Barcellona 10 (+3)*
Newcastle 9 (+7)
Marsiglia 9 (+3)*
﻿﻿﻿﻿Galatasaray 9 (0)*
﻿﻿﻿﻿Monaco 9 (-1)*
﻿﻿﻿﻿PSV Eindhoven 8 (4)*
﻿﻿﻿﻿Leverkusen 8 (-2)
﻿﻿﻿﻿Qarabag 7 (-1)
﻿﻿﻿﻿Napoli 7 (-3)
﻿﻿﻿﻿Juventus 6 (0)
﻿﻿﻿﻿Pafos 6 (-3)
﻿﻿﻿﻿Union SG 6 (-8)*
﻿﻿﻿﻿Olympiacos 5 (-7)*
﻿﻿﻿﻿Club Brugge 4 (-5)
Athletic Bilbao 4 (-5)
﻿Copenhagen 4 (-7)
﻿﻿﻿﻿Eintracht 4 (-8)*
﻿﻿﻿﻿Benfica 3 (-4)
﻿﻿﻿﻿Slavia Praga 3 (-9)*
﻿﻿﻿﻿Bodo/Glimt 2 (-4)
﻿﻿﻿﻿Villarreal 1 (-8)
﻿﻿﻿﻿Kairat 1 (-11)*
﻿﻿﻿﻿Ajax 0 (-15).

*Una partita giocata in più