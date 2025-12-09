L'Inter perde l'ennesimo big match: il Liverpool in crisi vince 1-0 a San Siro
Termina sul risultato di 0-1 la gara di San Siro tra Inter e Liverpool, valido per la sesta giornata della league phase di Champions League. Serataccia per i nerazzurri, che prima perdono Calhanoglu e Acerbi per infortunio, poi nel finale, al minuto 88, subiscono il gol di Szoboszlai da calcio di rigore provocato da Bastoni. Così, la squadra di Cristian Chivu non riesce a sfatare il tabù dei big match, cadendo anche contro un avversario in piena crisi.
Di seguito la classifica aggiornata di Champions League:
Arsenal 15 punti (+13 differenza reti)
Bayern 15 (+11)*
Atalanta 13 (+2)*
PSG 12 (+11)
Inter 12 (+8)
Real Madrid 12 (+7)
Atletico Madrid 12 (+3)*
Liverpool 12 (+3)*
Tottenham 11 (+6)*
Borussia Dortmund 10 (+6)
Chelsea 10 (+5)*
Manchester City 10 (+5)
Sporting 10 (+4)*
Barcellona 10 (+3)*
Newcastle 9 (+7)
Marsiglia 9 (+3)*
Galatasaray 9 (0)*
Monaco 9 (-1)*
PSV Eindhoven 8 (4)*
Leverkusen 8 (-2)
Qarabag 7 (-1)
Napoli 7 (-3)
Juventus 6 (0)
Pafos 6 (-3)
Union SG 6 (-8)*
Olympiacos 5 (-7)*
Club Brugge 4 (-5)
Athletic Bilbao 4 (-5)
Copenhagen 4 (-7)
Eintracht 4 (-8)*
Benfica 3 (-4)
Slavia Praga 3 (-9)*
Bodo/Glimt 2 (-4)
Villarreal 1 (-8)
Kairat 1 (-11)*
Ajax 0 (-15).
*Una partita giocata in più
