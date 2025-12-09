Atalanta-Chelsea, le formazioni: le scelte di Palladino e Maresca
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Chelsea, valido per la sesta giornata della league phase di Champions League. Raffaele Palladino conferma il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, che tanto aveva convinto contro l'Eintracht; sulla corsia sinistra di centrocampo novità Bernasconi. Enzo Maresca si affida alla batteria di trequartisti formata da Pedro Neto, Enzo Fernandez e Gittens, che agiranno alle spalle di Joao Pedro.
Di seguito le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Badiashile, Acheampong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.
