Colpaccio Atalanta: batte 2-1 il Chelsea e sale al terzo posto del maxi-girone

vedi letture

Termina sul risultato di 2-1 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Chelsea, valido per la sesta giornata della league phase di Champions League. Colpaccio della squadra di Raffaele Palladino, che nella ripresa rimonta il vantaggio iniziale di Joao Pedro grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere. Gli orobici salgono a quota 13 punti e sono momentaneamente al terzo posto nel maxi-girone.

Di seguito la classifica aggiornata di Champions League:

﻿﻿﻿Arsenal 15 punti (+13 differenza reti)

﻿﻿﻿Bayern 15 (+11)*

﻿﻿﻿Atalanta 13 (+2)*

﻿﻿PSG 12 (+11)

﻿﻿Inter 12 (+8)

Real Madrid 12 (+7)

﻿﻿Atletico Madrid 12 (+3)*

﻿﻿﻿Liverpool 12 (+3)*

﻿﻿﻿Tottenham 11 (+6)*

﻿﻿﻿﻿Borussia Dortmund 10 (+6)

﻿﻿﻿﻿Chelsea 10 (+5)*

﻿﻿﻿﻿Manchester City 10 (+5)

﻿﻿﻿Sporting 10 (+4)*

﻿﻿﻿﻿Barcellona 10 (+3)*

Newcastle 9 (+7)

Marsiglia 9 (+3)*

﻿﻿﻿﻿Galatasaray 9 (0)*

﻿﻿﻿﻿Monaco 9 (-1)*

﻿﻿﻿﻿PSV Eindhoven 8 (4)*

﻿﻿﻿﻿Leverkusen 8 (-2)

﻿﻿﻿﻿Qarabag 7 (-1)

﻿﻿﻿﻿Napoli 7 (-3)

﻿﻿﻿﻿Juventus 6 (0)

﻿﻿﻿﻿Pafos 6 (-3)

﻿﻿﻿﻿Union SG 6 (-8)*

﻿﻿﻿﻿Olympiacos 5 (-7)*

﻿﻿﻿﻿Club Brugge 4 (-5)

Athletic Bilbao 4 (-5)

﻿Copenhagen 4 (-7)

﻿﻿﻿﻿Eintracht 4 (-8)*

﻿﻿﻿﻿Benfica 3 (-4)

﻿﻿﻿﻿Slavia Praga 3 (-9)*

﻿﻿﻿﻿Bodo/Glimt 2 (-4)

﻿﻿﻿﻿Villarreal 1 (-8)

﻿﻿﻿﻿Kairat 1 (-11)*

﻿﻿﻿﻿Ajax 0 (-15).

*Una partita giocata in più