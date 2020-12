Biscotto a Madrid? Conte sbotta: "Questa è la Champions, non un torneo da bar!"

Si parla molto di biscotto a Madrid, come fai a tenere alto il livello di concentrazione della squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk ha risposto così: "La realtà dei fatti dice che dobbiamo battere un'ottima squadra come lo Shakhtar. Abbiamo delle problematiche importanti di formazione e proprio per questo motivo dovremmo essere bravi ad esaltarci ancora di più. Una settimana fa prima della gara col 'Gladbach eravamo morti: ora c'è uno spiraglio di luce e dobbiamo solo pensare a vincere la partita. Per il resto non sono per nulla preoccupato, stiamo parlando di Champions League e grandi club, non di un torneo da bar. Nessuno dovrebbe cavalcare queste cose, queste illazioni su possibili biscotti. Ognuno giocherà per vincere la propria partita".