Ufficiale Bologna-Monaco, le formazioni: fuori Orsolini, Italiano lancia Iling-Junior

Fuori Orsolini e dentro Iling-Junior, con Castro ancora una volta dal primo minuto e Dallinga in panchina. Queste le scelte più importanti di Vincenzo Italiano per la sfida contro il Monaco in Champions League, valida per la quarta giornata di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lukumi, Miranda; Freuler, Moro; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Venderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Adolf Hutter.