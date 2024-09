Ufficiale Bologna-Shakhtar, le formazioni: Castro titolare, c'è Fabbian

Alle ore 18:45 il Bologna fa il suo esordio nella nuova Champions League, segnando il suo ritorno nella massima competizione europea per club dopo oltre sessant'anni dall'ultima volta, contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Italiano schiera gli uomini attesi e ripropone dal 1' Lykogiannis a sinistra, Fabbian in un ruolo fluttuante tra centrocampo e attacco, e Castro in attacco al posto dell'olandese Dallinga.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna - Shakhtar Donetsk.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye.

A disposizione: Ravaglia, Holm, Erlic, Iling Junior, Casale, Corazza, Pobega, Aebischer, Odgaard, Dallinga, Miranda, Urbanski.

Allenatore: Italiano.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo.

A disposizione: Fesiun, Traore, Franjic, Stepanenko, Shved, Azarov, Tobias, Ghram, Nazaryna, Gomes, Pedrinho, Newertton. Allenatore: Pusic.