Bonucci risponde all'alieno Mbappé: finisce pari il primo tempo di Juve-PSG

Finisce 1-1 la prima frazione tra Juventus e PSG.

Finisce 1-1 la prima frazione tra Juventus e PSG. Eppure quando al tredicesimo minuto Kylian Mbappé punta Gatti che non riesce a fermarlo di fisico, col placcaggio, che poi si scontra con Bonucci mentre il francese tira forte e preciso sul secondo palo, la partita sembra aver preso l'autostrada verso la Ville Lumiere. Eppure la Juventus, nella più grande emergenza di formazione della sua storia, tanto che in panchina ha dovuto portare anche il claudicante Chiesa ("ma può giocare nel secondo tempo", Allegri dixit nel pregara), parte bene tanto da sfiorare il gol due volte con Locatelli e con Cuadrado. Il Paris parte sonnolento, col suo miglior abito da gala in campo, quella di Mbappé è una fiammata. Ma che gol da alieno. Al 39', però, la Juve pareggia: Locatelli mette una palla straordinaria sinistra-destra, Cuadrado di testa mette in mezzo e Bonucci segna il gol del pari.