Braga, Djalò sfida il Napoli: "Ce la giocheremo a viso aperto per vincere e qualificarci!"

L'attaccante dello Sporting Braga, a segno ieri contro l'Union Berlino, a fine partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della UEFA

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alvaro Djalò, attaccante dello Sporting Braga, a segno ieri contro l'Union Berlino, a fine partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della UEFA: "Anche in dieci siamo riusciti a fare bene, insieme, e a conquistare un punto. La qualificazione è difficile, il Napoli è un avversario complicato da sfidare, ma noi manterremo la nostra idendità.

Al Maradona ce la giocheremo a viso aperto, faccia a faccia. Andremo in Italia per vincere, visto che è l'unico risultato a nostra disposizione. Sarà una partita da dentro fuori e daremo il massimo, faremo tutto il possibile per vincere".