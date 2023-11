Braga-Union Berlino, tedeschi avanti 1-0 e portoghesi in dieci!

Al 42' Union Berlino avanti 1-0 sullo Sporting Braga!

Al 42' Union Berlino avanti 1-0 sullo Sporting Braga! Khedira lancia sulla sinistra Roussillon, palla in area per Gosens e conclusione che non lascia scampo a Matheus. Portoghesi costretti a giocare anche in dieci uomini dalla mezz'ora. Duro intervento di Niakate su Behrens e giallo per il centrale del Braga che in un secondo momento viene espulso dall'arbitro dopo essere richiamato dal Var e rivisto le immagini al monitor.