Brutta Inter ai quarti: catenaccio e due legni salvano lo 0-0 col Porto

Porto-Inter finisce 0-0, i nerazzurri si qualificano ai quarti di finale di Champions League.

Dodici anni dopo, per la prima volta nell'era Zhang, l'Inter con grande sofferenza passa ai quarti di finale di Champions League. All'Estadio do Dragao una bolgia non riesce a spingere i Dragoes di Sergio Conceiçao vicini al gol se non quando è davvero troppo tardi. Un finale da crepacuore per la squadra di Inzaghi: a un quarto d'ora dal novantesimo, Inzaghi perde Bastoni per un problema fisico: dentro De Vrij, lo seguiranno a stretto giro di posta anche Brozovic e Skriniar per Barella e Darmian.