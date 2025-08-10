Calciomercato Napoli, il borsino: Gutierrez è il 7° colpo, l'attaccante a fine mercato?

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Miguel Gutierrez è il settimo acquisto del mercato estivo del Napoli. Il laterale spagnolo ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli (con l'inserimento anche di una clausola rescissoria da 45mln di euro) mentre al Girono andranno 18mln di euro più 2 di bonus (al Real il 50% della vendita). Per l'out destro invece da non depennare Juanlu Sanchez, under 21 spagnolo del Siviglia che attende il Napoli nonostante l'offerta superiore del Wolverhampton ed i segnali alla permanenza ed i messaggi social vanno intesi anche come modo per ribadire al proprio club che "Napoli o niente e non incassate dalla mia cessione". Il Napoli arriva con i bonus ai 17mln richiesti, seppur in quattro anni, ma intanto prima di tutto avanza per l'addio di Zanoli, ma senza alcuna volontà di svenderlo (c'è il Bologna in pole per 5mln). A centrocampo, nonostante i dialoghi super-avviati con la Juventus per Miretti per circa 15mln di euro, Sky ha raccontato di nuovi contatti col Milan per Musah che ha una valutazione maggiore ma probabilmente è il nome preferito di Conte come sesto centrocampista. Stallo anche per l'esterno offensivo, nonostante l'addio di Raspadori per 22mln di euro più 4 di bonus: difficile Kevin che lo Shakhtar valuta circa 50mln di euro, così come Nusa praticamente incedibile dopo le cessioni in casa Lipsia. Chiesa o Sterling possono essere occasioni di fine mercato a condizioni favorevoli.

Riepilogo cessioni

Il Napoli continua a sbloccare uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Già circa 29,5mln che sono aumentati con il prestito con obbligo a 7mln (+1mln di bonus) per Simeone al Torino aumentare mentre a breve Raspadori porterà 22mln più 4mln di bonus nelle casse del Napoli. E' in partenza anche Zanoli, che andrà al Bologna a titolo definitivo per 5mln (+1mln di bonus) mentre restano da piazzare Mazzocchi (probabilmente dopo aver sbloccato Juanlu) e, Ambrosino, Hasa, Vergara, Cheddira che attende soluzioni dall'Italia. Ceduto invece il giovane Popovic con il Napoli che l'ha liberato in cambio di una futura rivendita dal Partizan Belgrado.

Di seguito il riepilogo all'11 agosto ore 13.30

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 99% (definitivo per 18mln più 2 di bonus, Girona)

Juanlu 50% (definitivo per 17mln, Siviglia)

Miretti 20% (Juventus)

Musah 10% (Milan)

Sterling 10% (Chelsea)

Chiesa 10% (Liverpool)

Nusa 5% (Lipsia)

Kevin 5% (Shakhtar)

Fabbian 5% (Bologna)

Grealish 5% (Man City)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Cajuste 100% (prestito oneroso a 2mln e obbligo condizionato a 7,5mln, Ipswich)

Simeone 100% (obbligo di riscatto a 7mln più 1mln di bonus, Torino)

Sgarbi 100% (in prestito, Pescara)

Popovic 100% (definitivo con futura rivendita, Partizan)

Cioffi 100% (in prestito, Livorno)

Obaretin 99% (in prestito, Empoli)

Raspadori 99% (a titolo definitivo per 22mln + 4mln di bonus, Atletico Madrid)

Hasa 90% (in prestito)

Vilardi 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Coli Saco 90% (in prestito)

Zanoli 90% (a titolo definitivo per 5mln più 1mln di bonus, Bologna)

Vergara 80% (in prestito)

Mazzocchi 60%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Lang, Lucca