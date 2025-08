Champions League, conferme e novità per la prossima edizione: la prima fase vale tanto

La Champions League 2025/26 entra nel vivo con il terzo turno preliminare al via domani, preludio ai playoff che completeranno il quadro della nuova fase a girone unico. La riforma introdotta da UEFA resta sostanzialmente invariata, ma alcune modifiche andranno a incidere sul percorso delle squadre nei turni a eliminazione diretta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la novità più rilevante riguarda i quarti e le semifinali: chi avrà una migliore posizione in classifica nella fase a girone unico giocherà il ritorno in casa, garantendosi un vantaggio potenziale. La prima fase, dunque, diventa ancor più importante. Inoltre, se una testa di serie dovesse essere eliminata in un turno precedente, la squadra che l’ha battuta erediterà la sua posizione nel tabellone.

Per quanto riguarda le italiane, saranno quattro le rappresentanti in campo: l’Inter, finalista nell’edizione 2025, partirà dalla prima fascia; Juventus e Atalanta sono inserite in seconda, mentre il Napoli, campione d’Italia in carica, si trova in terza. L’Italia ha perso il bonus della quinta squadra, che è stato assegnato a Inghilterra (Newcastle) e Spagna (Villarreal).

Il sorteggio del calendario è previsto per il 28 agosto a Montecarlo, mentre la finale si giocherà il 30 maggio a Budapest, teatro designato per il gran finale di questa edizione rinnovata della massima competizione europea.