Ufficiale Olympiacos, l'ultimo test col Napoli con un attaccante in più: preso Valbuena

L’Olympiacos, club che chiuderà l'estate del Napoli nel test amichevole di giovedì 14 agosto a Castel di Sangro, ha annunciato l’acquisto di Mathieu Valbuena. L’esperto calciatore è nato il 28 settembre 1984 in Francia e dovrebbe essere già presente proprio nel test contro i partenopei.

Ha iniziato la sua carriera nell’Academy del Bordeaux, nel 2003 è passato al Langon FC, nel 2004 al FC Libourne e nel 2006 è stato ingaggiato dall’Olympique Marsiglia, dove ha giocato fino all’estate 2014, quando si è trasferito in Russia alla Dinamo Mosca. Un anno dopo è tornato in Francia, all’Olympique Lione, e nel 2017 si è trasferito in Turchia alla Fenerbahçe. Nell’estate 2019 è arrivato in Grecia all’Olympiacos, indossando i colori biancorossi fino al 2023, vincendo tre campionati e una Coppa di Grecia, prima di proseguire la sua carriera all’Apollon Limassol. Nel 2024 è tornato in Grecia per giocare nell’Athens Kallithea, per poi fare nuovamente ritorno all’Olympiacos e indossare ancora una volta la maglia biancorossa.