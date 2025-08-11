Ultim'ora Juanlu Sanchez, il Napoli non molla! Nuovi contatti, ma il Siviglia è irremovibile

vedi letture

Il Napoli non molla Juanlu Sanchez, laterale spagnolo classe 2003 ieri in campo da titolare nell'ultima amichevole estiva del Siviglia che non intende fare sconti rispetto ai 20mln offerti dal Wolverhampton nonostante la volontà del giocatore che è di vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club partenopeo quest'oggi ha ripreso i contatti per il terzino, individuato come under da inserire come vice-Di Lorenzo, ma le parti restano ferme sulle proprie posizioni. Seguiranno, inevitabilmente, nuovi capitoli.

"Se da una parte il Siviglia non si smuove dalla richiesta di 20 milioni, dall’altra il Napoli non vuole alzare la propria offerta di 17 e conta sul fatto che il club spagnolo voglia vendere. Gran lavoro di attesa e di diplomazia all’orizzonte, mentre il giocatore ha le idee chiare e ha già fatto sapere alla società che vuole in trasferimento a Napoli, come raccontato nei giorni scorsi", scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio in merito al tormentone Juanlu che è tutt'altro che concluso.