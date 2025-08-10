“Così retrocediamo!”, “Accettate i 17mln del Napoli e fate mercato!”, tifosi Siviglia furiosi sui social

Ieri alle 23:30Dai social
di Antonio Noto

Polemiche sui social al termine di Siviglia-Tolosa, ultimo test amichevole prima dell'inizio della Liga spagnola, pareggiato 1-1 dagli andalusi. I tifosi del Siviglia si sono scagliati contro il proprio club, colpevole di immobilismo sul mercato.

Ago della bilancia è la cessione di Juanlu Sanchez al Napoli, che resta in stand-by per la richiesta di 20 milioni da parte dei dirigenti spagnoli, a fronte dell'offerta da 17mln da parte del Napoli. “Così retrocediamo!”, “Accettate i 17 milioni del Napoli e fate mercato!”, questi alcuni tra i commenti più accesi comparsi su X.