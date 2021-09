Buona la prima in casa: l'Atalanta stende 1-0 lo Young Boys

A Bergamo l'Atalanta batte 1-0 lo Young Boys nel match valido per la seconda giornata del gruppo F di Champions League. Nel primo tempo la squadra di Gasperini trova una rete, poi annullata dal VAR per fuorigioco di Toloi: sul calcio di punizione di Malinovskiy il difensore della Nazionale rimette in mezzo e trova la deviazione di Lauper, che insacca nella sua porta. Al 68' l'Atalanta sblocca il match con grazie alla rete di Pessina: Zapata lavora un gran pallone sulla corsia destra, poi il numero 32 anticipa di netto Hefti e deposita in rete il pallone.