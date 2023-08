Butragueno: “Servirà un grande Real per passare. Napoli forte e con giocatori molto pericolosi”

"Ogni partita è una sfida e dovremo giocare ad alto livello per passare".

TuttoNapoli.net

Emilio Butragueno, leggenda del Real Madrid e attuale responsabile delle relazioni istituzionali del club spagnolo, ha commentato ai canali ufficiali del club i sorteggi dei gironi di Champions League. Gli spagnoli sono inseriti del gruppo C con Napoli, Braga e Union Berlino: "È un gruppo difficile, sappiamo com'è questa competizione. Ogni partita è una sfida e dovremo giocare ad alto livello per passare.



Il Napoli ha avuto una magnifica stagione l'anno scorso. Hanno giocatori molto pericolosi e saranno avversari molto duri. E anche il Braga e l'Union Berlin, contro cui non abbiamo mai giocato, sono due squadre molto competitive e non sarà facile.

Il Real Madrid compete sempre molto bene. Abbiamo avuto battute d'arresto con gli infortuni, ma i nostri giocatori hanno quella mentalità vincente che ci permette di superare ostacoli e avversità. Siamo molto orgogliosi dei nostri giocatori.

Giochiamo questa competizione con un entusiasmo davvero unico. Il nostro stadio ha un'atmosfera per queste partite che aiuta i nostri giocatori a vivere notti indimenticabili e magiche".



Sul play-off 1987-88 contro il Napoli: “In quello spareggio abbiamo giocato la prima partita in casa, a porte chiuse. Maradona giocava al Napoli e vincemmo 2-0. Al ritorno il Napoli segnò dopo cinque minuti e l'atmosfera allo stadio era tremenda. Fortunatamente, prima dell'intervallo abbiamo pareggiato e abbiamo passato il turno”.