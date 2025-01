Cannavaro batte il Milan: a Zagabria la Dinamo vince 2-1, espulso Musah

vedi letture

Brutta serata per il Milan, che esce dalla trasferta di Zagabria con le ossa rotte: 2-1 il risultato finale del match valido per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League. I gol portano le firme di Baturina (19') e Pjaca (60') da una parte e di Pulisic dall'altra (53').

La Dinamo Zagabria parte meglio rispetto alla squadra di Conceicao: più arrembante, intensa, aggressiva. Per sbloccare la partita serve però un regalo del Milan: al 19' Gabbia inciampa sul pallone da ultimo uomo e spalanca la via verso la porta a Baturina. Per il classe 2003 è un gioco da ragazzi trafiggere Maignan col piattone e insaccare l'1-0. I rossoneri accusano il colpo e, pur intessendo qualche buona manovra, non riescono a tramutare la rabbia e la delusione in una vera e propria reazione organizzata. A peggiorare tutto ci pensa Musah che prima viene ammonito per comportamento scorretto al 31' e poi, otto minuti più tardi, si prende il secondo giallo per una trattenuta a dir poco evidente su Misic. L'ex Valencia viene espulso e il Diavolo, che nel recupero rischia di subire pure il 2-0 (Kulenovic calcia clamorosamente a lato un rigore in movimento), nella ripresa dovrà quindi provare a rimontare in dieci contro undici.

Subito dopo aver preso il 2-0, poi annullato per un evidente tocco di mano di Baturina, i rossoneri ripristinano l'equilibrio all'improvviso: conclusione non irresistibile di Pulisic ed errore di Nevistic, che si lascia sorprendere sul suo palo. La "festa" dura però appena sette minuti, perché al 60' Pjaca si fa largo in area di rigore e trafigge Maignan con un gran sinistro a incrociare. Tutto potrebbe ancora riaprirsi quando Leao viene atterrato in area di rigore da Nevistic al 63', ma il signor Francois Letexier prima concede il rigore e poi, consultato il VAR, lo revoca per un precedente fallo del portoghese ai danni di Mmaee.