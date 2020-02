Caos Barça, il club non convince i senatori e Piqué infiamma i social: "Marionetta!"

"Conosco l'ambiente del Barça e il carattere dei soci culé, fortunatamente sempre meno manipolabili e più intelligenti, sanno identificare perfettamente chi vuole arrivare al club per utilizzarlo per i suoi interessi mediatici, politici, ed economici". Così si era espresso il giornalista di Barça TV Marçal Lorente per difendere la dirigenza del Barcellona dallo scandalo BarçaGate, secondo cui il club azulgrana avrebbe pagato la società l3 Ventures per gettare fango su Messi, Piqué, Xavi, Guardiola ed altri idoli della squadra.

LA REAZIONE DI PIQUE - A quel post, però, c'è stata una risposta a dir poco piccata da parte di Gerard Piqué, uno dei presunti bersagli della società, che su Twitter ha definito "una marionetta" il giornalista della televisione ufficiale del Barcellona. La spiegazione data da Bartomeu, sia pubblicatamente che in privato al difensore spagnolo e ad alcuni suoi compagni, non convince perché il Barcellona non ha fatto causa alla società l3 Ventures, nonostante si dica estranea ai fatti. Il Barça è una polveriera, quando ormai manca meno di una settimana all'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Napoli.

Hace muchos años q conozco el entorno del Barça y la idiosincrasia del socio/a culé y afortunadamente cada vez es menos manipulable y más inetligente y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al Barça para utilizarlo por sus inteseses mediáticos,políticos y económicos. — Marçal Lorente 🎤 (@Marsallorente) February 18, 2020

Titella — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 18, 2020