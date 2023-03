Caso Negreira: il Barça richiederà maxi risarcimento alla UEFA in caso di esclusione dalla Champions

La UEFA ha aperto un fascicolo e sta studiando la possibilità di lasciare fuori il Barcellona dalla Champions League a causa del caso Negreira.

La UEFA ha aperto un fascicolo e sta studiando la possibilità di lasciare fuori il Barcellona dalla Champions League a causa del caso Negreira. I blaugrana collaboreranno alle indagini, ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, dovessero essere esclusi dalla competizione più importante per club in Europa, chiederanno 100 milioni di euro di risarcimento alla UEFA come danno consequenziale per il mancato guadagno di quella cifra. La richiesta scatterebbe solo se la UEFA si pronunciasse e poi i tribunali spagnoli dichiarerebbero che non ci sono prove sufficienti per incolpare il Barcellona.