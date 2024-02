Celta-Barcellona, le formazioni ufficiali: Xavi dà spazio ai baby Cubarsi e Yamal

Sono ufficiali le scelte di formazione di Celta Vigo e Barcellona (eurorivale del Napoli in Champions League).

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le scelte di formazione di Celta Vigo e Barcellona (eurorivale del Napoli in Champions League) per il 25° turno del massimo campionato spagnolo. Questi i due undici in campo alle 18.30 a Balaidos:

Celta Vigo (4-4-2): Guaita; Mingueza, Starfelt, Dominguez, Ristic; Allemnde, Tapia, Beltran, De la Torre; Aspas, Larsen. Allenatore: Benitez.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; De Jong, Christensen, Pedri; Yamal, Lewandowski, Vitor Roque. Allenatore: Xavi.