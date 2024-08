Ufficiale Champions 2024-25, il sorteggio: le avversarie di Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna

vedi letture

L'attesissimo sorteggio della nuova Champions League, alla presenza di due leggende della competizione come Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo, si è appena concluso a Montecarlo.

L'attesissimo sorteggio della nuova Champions League, alla presenza di due leggende della competizione come Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo, si è appena concluso a Montecarlo. Al Grimaldi Forum di Montecarlo sono state sorteggiate le sfide. Ricordiamo che non ci potranno essere derby e non si potranno affrontare più di due squadre della stessa Nazione. Infine, il calendario ufficiale e definitivo della competizione sarà comunicato dalla stessa UEFA nella giornata di sabato.

Di seguito il recap con tutte le avversarie delle italiane nella fase di campionato

Atalanta: Real Madrid (casa), Barcellona (fuori), Arsenal (casa) Shakhtar (fuori), Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa), Stoccarda (fuori)

Bologna: Dortmund (casa), Liverpool (fuori), Shakhtar (casa), Benfica (fuori), Lille (casa), Sporting CP (fuori), Monaco (casa), Aston Villa (fuori)

Inter: Lipsia (casa), Man City (fuori), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Young Boys (fuori), Monaco (fuori), Sparta Praga (fuori)

Juventus: Man City (casa), Lipsia (fuori), Benfica (casa), Club Brugge (fuori), PSV (casa), Lille (fuori), Stoccarda (casa), Aston Villa (fuori)

Milan: Liverpool (casa), Real Madrid (fuori), Club Brugge (casa), Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (fuori), Girona (casa), Slovan Bratislava (fuori)