Champions, al via gli ottavi di finale: le formazioni ufficiali delle prime due sfide

Torna la Champions con gli ottavi di finale: comunicate le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Psg.Titolare a centrocampo Emre Cam, riscattato ufficialmente dai tedeschi dopo l'iniziale prestito dalla Juve a gennaio. Il baby prodigio Haaland guida il 3-4-3 di Favre. Nel Psg dell'ex Tuchel panchina per Icardi. Torna dall'infortunio Neymar, titolare con Mbappé e Di Maria nel tridente

LE FORMAZIONI:

Borussia Dortmund (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard, Haaland, Sancho.

Psg (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Comunicate le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Liverpool: al Wanda Metropolitano l'Atletico Madrid ospita i campioni in carica del Liverpool. Simeone sceglie Correa in appoggio a Morata. In difesa c'è Vrsaljko. Klopp col classico 4-3-3 e il trio Salah-Firmino-Mané.

LE FORMAZIONI:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Correa, Morata.

Liverpool(4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.