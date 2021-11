Champions, allarme Covid in Baviera: ipotesi porte chiuse per Bayern-Barcellona

Destano preoccupazione i casi di Covid-19 in Germania. I numeri sono saliti in maniera esponenziale (53mila positivi in un giorno) e la regione della Baviera risulta una delle più colpite. Per questo motivo, la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona in programma mercoledì 8 dicembre potrebbe giocarsi a porte chiuse. L'indiscrezione arriva dal quotidiano spagnolo Marca e si attendono ancora decisioni ufficiali.