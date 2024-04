Champions, Ancelotti batte Guardiola ai rigori: Real in semifinale, fuori i campioni in carica

Il Real Madrid ha la meglio sul Manchester City nei quarti di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid ha la meglio sul Manchester City nei quarti di finale di Champions League e dopo la lotteria dei rigori stacca il pass per la semifinale contro il Bayern Monaco. Dopo il 3-3 dell'andata al Bernabeu, le squadre chiudono sull'1-1 la sfida dell'Etihad, risultato che permane anche dopo i supplementari. Poi ai rigori il successo del Real Madrid, con un finale di 4-5 dopo i tiri dal dischetto.

Primo tempo scoppiettante, in linea con la gara d'andata al Bernabeu. Ad esultare dopo i primi 45 minuti è il Real Madrid grazie alla rete al 12' di Rodrygo, mentre il City imbastisce le solite trame fatte di possesso e qualità tecnica, con l'occasione più pericolosa che capita ad Erling Haaland, il cui colpo di testa però fa solo vibrare la traversa. La ripresa, non fosse altro che per una questione di strategie e tattiche, il ritmo cala e l'attenzione tattica si alza, soprattutto da parte del Real Madrid che si compatta e si chiude a riccio di fronte ad ogni tentativo inglese. Grealish è quasi sempre il più pericoloso, con i tagli da sinistra che mettono in difficoltà la retroguardia Real. Ma Lunin è sempre attento e concentrato. De Bruyne calcia angoli a ripetizione, ma Haaland e compagni non sono mai pronti a trovare il pareggio. Il gol però sembra essere nell'aria... e infatti arriva al 76'. Doku, fresco ingresso in campo scelto da Guardiola, sgasa a sinistra e mette dentro. Rudiger rinvia malissimo e sul pallone corto si avventa proprio Kevin De Bruyne che fa 1-1.

Il primo tempo supplementare inizia come sono finiti i 90 minuti: col Manchester City in avanti ed il Real Madrid attento in difesa e praticamente nullo davanti. Come non bastasse, al 102' Ancelotti perde anche Vinicius, esausto dopo una partita a mille all'ora, ma nonostante tutto il suo Real ha l'occasionissima all'ultimo secondo del primo supplementare, ma Rudiger spara alto da buona posizione. L'occasione sembra dare nuovo vigore ai Blancos che nel secondo supplementare si ricompattano e soffrono meno, anche per via della stanchezza degli inglesi. Il risultato alla fine non cambia: si resta sul 4-4 complessivo, servono i calci di rigore.

Dagli undici metri parte Julian Alvarez che segna, con Luka Modric si fa invece ipnotizzare da Ederson. Sbaglia poi anche Bernardo Silva, calciando malissimo, con Bellingham che fa 1-1 dopo 2 tiri ciascuno. Il terzo rigore lo sbaglia Kovacic per il City, mentre Lucas Vazquez è freddissimo e porta i Blancos avanti dopo 3 rigori. Foden regala speranza ai suoi al quarto tiro, Nacho mantiene il vantaggio. Siamo così al rigore decisivo: Ederson segna, ma l'ultima parola spetta a Rudiger.