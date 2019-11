Champions, appena 6 squadre possono già qualificarsi: tra le big c'è anche il Napoli

Dopo la sconfitta di Roma, siamo già in clima Champions. Il Napoli dovrà affrontare il Salisburgo e il sito Uefa.com ricorda che i partenopei potrebbero staccare il biglietto per gli ottavi con due giornate di anticipo. Infatti, gli azzurri, sono tra le sei squadre che possono già qualificarsi con due turni di anticipo: Atlético Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain e appunto il Napoli.



Gruppo E: Napoli (7 punti) - Salzburg (3), Liverpool (6) - Genk (1) - La squadra di Ancelotti passa il turno se vince contro il Salisburgo e il Genk non batte il Liverpool.