Champions, Atalanta soffre ma va agli ottavi: battuta l'Ajax nel finale

Vince l'Atalanta in casa dell'Ajax: i nerazzurri passano agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Tre vittorie fuori casa, due pareggi e una sconfitta. Una vera e propria impresa dopo un periodo davvero altalenante. Rete decisiva siglata da Muriel nel finale, con gli olandesi che recriminano per tante occasioni avute e che nel finale sono anche rimasti in dieci per il rosso a Gravenberch.