Champions, Atletico imbattibile al Metropolitano: il Dortmund cade 2-1

Una vittoria che sta stretta e che lascia qualche rimpianto all'Atletico Madrid.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Una vittoria che sta stretta e che lascia qualche rimpianto all'Atletico Madrid. Va ai giustizieri dell'Inter la sfida d'andata dei quarti di Champions League contro il Borussia Dortmund: al Metropolitano finisce 2-1.

Parte fortissimo l'Atletico, che mette subito in in grande difficoltà il Borussia Dortmund con un pressing asfissiante e la fisicità dei centrocampisti. La squadra di casa sblocca la sfida dopo appena 4' grazie a Rodrigo de Paul: l'argentino sfrutta un errore in disimpegno di Maatsen, anticipa Sabitzer e buca Kobel. Il portiere svizzero è poi decisivo sull'ex Witsel ma non può nulla sull'ennesimo errore difensivo della sua retroguardia: pasticcio tra Hummels e Schlotterbeck, Griezmann ne approfitta e consegna a Lino il pallone del raddoppio.

Nella ripresa l'Atletico aspetta e quando riparte è micidiale: Kobel deve superarsi sul solito Lino, vicino alla rete che avrebbe messo il punto esclamativo sulla qualificazione. Invece, in modo quasi casuale, nel finale si riapre tutto: mezzo pasticcio di Molina, Haller è in agguato e fa secco Oblak, praticamente inoperoso per tutto il match. Il gol esalta i tedeschi, che sfiorano addirittura il 2-2 con Bynoe-Gittens: il classe 2004 scheggia la traversa, sarebbe stata una beffa immeritata per il Metropolitano.