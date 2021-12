Champions, Atletico Madrid agli ottavi: Porto in Europa League. Tutti i verdetti

Sono terminati i match del martedì di Champions, validi per l'ultima giornata della fase a gironi. Nel gruppo B vincono fuori casa Liverpool e Atletico Madrid, con i Colchoneros che raggiungono i Reds agli ottavi di finale, il Porto deve accontarsi dell'Europa League. Nel gruppo C non serve a nulla il 5-0 del Borussia Dortmund al Besiktas, nerovedi in Europa League, agli ottavi passano Ajax e Sporting Lisbona. Nel girone D confermate le due prime posizioni con il Real che batte l'Inter, lo Sheriff pareggia con lo Shakhtar e giocherà in Europa League.

Milan-Liverpool 1-2

29' Tomori (M), 36' Salah (L), 55' Origi (L)

Porto-Atlético Madrid 1-3

56' Griezmann (A), 90' Correa (A), 90'+2 De Paul (A), 90'+6 Oliveira (P)

Borussia Dortmund-Besiktas 5-0

29' Malen, 45'+2 e 53' Reus, 68' e 81' Haaland

Ajax-Sporting CP 4-2

8' Haller (A), 22' Nuno Santos (S), 42' Antony (A), 58' Neres (A), 62' Berghuis (B), 78' Bruno Tabata (S)

Real Madrid-Inter 2-0

17' Kroos, 79' Asensio

Shakhtar-Sheriff 1-1

42' Fernando (Sha), 90'+3 Nikolov (She)