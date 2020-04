Champions, Barça-Napoli a porte chiuse? L'infettivologo: "Camp Nou chiuso fino all'autunno"

L'emergenza coronavirus continua ad espandersi in Spagna. Proprio per questo motivo l'infettivologo Oriol Mitjà, esperto in medicina interna e malattia infettive, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di RAC1 per analizzare la situazione: "Camp Nou chiuso fino in autunno", ha confermato il medico. Il distanziamento sociale, come dichiarato, sarà importante fino al termine dell'emergenza. Il Camp Nou e molto probabilmente gli altri stadi della Liga dovranno rimanere chiusi fino all'inizio della stagione autunnale.