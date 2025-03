Champions, chi vincerà? L’Inter ha più chance del Real: le percentuali del Supercomputer Opta

Si è conclusa la prima fase degli ottavi di finale della Champions League, con alcune conferme, diverse sorprese e gli appassionati di calcio che cominciano a farsi una idea su chi abbia più chance delle altre di poter alzare il trofeo più ambito a livello di club.

Ma quali sono ad oggi le favorite per vincere? Un criterio oggettivo non c'è ovviamente, ma uno di quello che più si avvicina ad esserlo, basandosi su risultati e numeri raccolti, è quello che ne deriva dalle proiezioni del "supercomputer" di Opta, che analizza le possibilità di successo di ogni squadra.

Tutte le proiezioni del "Super-computer": Inter sopra al Real Madrid

Al primo posto nella graduatoria c'è il Liverpool, che dopo averla scampata bella contro il PSG ha il 43% di possibilità di raggiungere la finale, con il 26% di possibilità di vincere. Segue il Barcellona: 37,9% di possibilità per finale, il 17,3% di vincere. Al terzo posto troviamo l'Inter. Andando un po' più nel dettaglio per i nerazzurri viene dato il 96,8% di passare ai quarti di finale, il 56,4% di andare in semifinale, il 32,7% di raggiungere l'ultimo atto ed il 15,5% di vincere il trofeo. All'Arsenal il 13,8% di possibilità che vinca, Real Madrid quinto con il 9,2%, Bayern Monaco sesto con l'8%, poi PSG (3,1%), Atletico Madrid (2,2%), Aston Villa (1,6%) e chiude la top-ten il Lille con l'1,5%.