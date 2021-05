Champions, City avanti 1-0 sul campo ghiacciato: Psg sotto al 45'

Termina 1-0 il primo tempo di Manchester City-Psg, semifinale di ritorno di Champions League. Partono forte i parigini ai quali al 10' prima viene concesso un calcio di rigore e poi tolto dopo l'intervento del Var: Zinchenko tocca la palla con la spalla e non col braccio. Passa un minuto e il City passa in vantaggio: gran lancio di Eder per Zinchenko, palla al centro per De Bruyne che tira, palla che viene respinta e termina sui piedi di Mahrez che supera Navas in diagonale. Al 18' Psg vicino al pareggio: cross di Di Maria dalla corsia di sinistra per Marquinhos che svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa trova la traversa.