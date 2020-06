Champions, col Barça si giocherà al Camp Nou: poi final eight a Lisbona

E' la settimana del Comitato Esecutivo della UEFA, della due giorni che stabilirà il futuro del calendario internazionale del calcio. Oggi ci sarà la riunione del board dell'ECA e anche le altre istituzioni si confronteranno in vista della riunione del 17. Dove si stabiliranno date e formule delle Coppe ma la strada sembra già segnata.

FINAL EIGHT - Gli ottavi di finale si giocheranno, a porte chiuse, nelle sedi stabilite per quanto riguarda la Champions League. Poi final eight in Portogallo, tutta in due stadi, Da Luz (Benfica) e Alvalade (Sporting CP). La Uefa sta lavorando con le autorità locali per prevedere una percentuale di pubblico sugli spalti con stretti controlli sul rispetto delle sedute.

DATE - Le date A dispetto delle prime indicazioni, la finale dovrebbe tenersi il 23 agosto e non il 29, per permettere poi ai preliminari della Champions successiva di prendere il via e anche di avere un po' più di break tra le due stagioni a giocatori e club. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.