Champions, continua la favola Villarreal: pari col Bayern ed è semifinale!

All'Allianz Arena altra impresa del Villarreal che pareggia 1-1 con il Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali di Champions League. Dopo un primo tempo solido degli spagnoli che palesano le difficoltà ad andare in rete dei tedeschi, al 52' il Bayern passa in vantaggio: errore in uscita del Villarreal: Parejo perde palla, Muller imbuca per Lewandowski, che batte Rulli grazie anche alla deviazione di Pau Torres. I padroni di casa si riversano in avanti per evitare i supplementari ma il Viilarreal li punisce in contropiede all'88': tocco geniale di Lo Celso in profondità per Moreno, che trova a sua volta con un pallone preciso Chukwueze sul secondo palo: tiro sporco ma preciso del nigeriano quanto basta per beffare Neuer.