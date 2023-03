Champions, cresce l'attesa per Milan-Napoli: 14mila biglietti venduti nelle prime 3 ore

San Siro si appresta a vestirsi nuovamente dei colori del Milan per la partita contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

San Siro si appresta a vestirsi nuovamente dei colori del Milan per la partita contro il Napoli. Nelle prime tre ore di vendita dei biglietti riservati agli abbonati, già sono stati venduti ben 14mila biglietti per l'andata dei quarti di finale di Champions League. L'atmosfera si fa sempre più elettrizzante mentre i tifosi si preparano ad affollare le tribune per sostenere la loro squadra del cuore. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.