Champions, dalle 12 in vendita i biglietti per Milan-Napoli: info e dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle ore 12 il Milan metterà in vendita i biglietti per l'andata di Champions League contro il Napoli. A comunicarlo sul proprio sito ufficiale è stato lo stesso club rossonero. Di seguito il comunicato: "Sarà Milan-Napoli! Il prossimo 12 aprile alle 21.00 i rossoneri affronteranno la squadra partenopea nella gara di andata dei Quarti di finale di Champions League. I rossoneri arrivano a questa doppia sfida dopo aver avuto la meglio sul Tottenham agli Ottavi e tornano a disputare i Quarti di finale di Champions dopo undici anni; il Napoli, invece, che ha superato l'Eintracht agli Ottavi, si appresta a giocare i Quarti per la prima volta nella sua storia.

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket, secondo le seguenti modalità:

Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23.

CRN: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della CRN potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una CRN emessa entro l'8 marzo 2023.