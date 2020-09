Champions, ecco gli accoppiamenti per i playoff: le perdenti retrocederanno in EL

È avvenuto il sorteggio per i playoff di Champions League, che assegnerà gli ultimi 6 posti disponibili per la fase a gironi: sarà l'unico turno di qualificazione in cui si giocheranno partite d'andata (22/23 settembre) e ritorno (29/30):

SEZIONE CAMPIONI

Slavia Praga (Repubblica Ceca)-Midtjylland (Danimarca) o Young Boys (Svizzera)

Maccabi Tel Aviv (Israele) o Dinamo Brest (Bielorussia)-Salisburgo (Austria)

Olympiacos (Grecia)-Omonia (Cipro) o Stella Rossa (Serbia)

Qarabag (Azerbaigian) o Molde (Norvegia)-Ferencvaros (Ungheria) o Dinamo Zagabria (Croazia)

SEZIONE PIAZZATE

Krasnodar (Russia)-PAOK (Grecia) o Benfica (Portogallo)

Gent (Belgio) o Rapid Vienna (Austria)- Dinamo Kiev (Ucraina) o AZ Alkmaar (Paesi Bassi)