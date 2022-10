Champions, i finali: manita del City, Real a fatica. Pari tra PSG e Benfica

Sono terminati i match validi per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Sono terminati i match validi per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Primo successo nella Champions League 2022/23 per la Juventus che, dopo due sconfitte consecutive, regola il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium. Prima sconfitta invece per il Milan, che si arrende nettamente al Chelsea a Stamford Bridge.

Dopo i sei gol rifilati al Manchester United, il Manchester City continua a segnare goleade e sommerge il malcapitato Copenaghen: finisce 5-0, con doppietta del solito Haaland, tolto dopo i primi 45' da Guardiola.

Più complicate le sfide di Paris Saint-Germain e Real Madrid: i francesi pareggiano a Lisbona, i campioni d'Europa in carica battono 2-1 lo Shakhtar.

Il Borussia Dortmund vince a Siviglia, in quella che sarà l'ultima partita di Lopetegui alla guida degli andalusi.

Chelsea-Milan 3-0: 24' Fofana, 56' Aubameyang, 62' James

Juventus-Maccabi Haifa 3-1: 36' e 83' Rabiot, 50' Vlahovic, 75' David

Benfica-PSG 1-1: 22' Messi, 41' aut. Danilo (B)

Manchester City-Copenaghen 5-0: 7' e 32' Haaland, 39' aut. Khocholava, 55' rig. Mahrez, 76' Alvarez

Real Madrid-Shakhtar 2-1: 13' Rodrygo, 28' Vinicius, 39' Zubkov (S)

Siviglia-Borussia Dortmund 1-4: 6' Guerreiro, 41' Bellingham, 43' Adeyemi, 51' En Nesyri (S), 75' Brandt

Giocate alle 18.45

Lipsia-Celtic 3-1: 27' Nkunku, 47' Jota (C), 64' e 77' André Silva

Salisburgo-Dinamo Zagabria 1-0: 70' rig. Okafor