Champions, i parziali: esordio da incubo per l'Atalanta, bene Man City, Bayern e Psg

In archivio i primi tempi della prima giornata della Champions League. Espordio da incubo per l'Atalanta che sta perdendo 3-0 contro la Dinamo Zagabria. Bene per ora Psg e Bayern. Ecco i parziali:

Dinamo Zagabria-Atalanta 3-0

Bayern Monaco-Stella Rossa 1-0

Shakthtar Donetsk-Manchester City 0-2

Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca 1-2

Atletico-Juventus 0-0

Psg-Real Madrid 2-0