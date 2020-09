Champions, i risultati dell'andata dei playoff: vincono Olympiakos e Dynamo Kiev

Sono terminate le tre gare della serata valide per l’andata del playoff di Champions League. Successi per Olympiacos in casa contro l’Omonia e per la Dinamo Kiev che ha violato il campo del Gent per 2-1. Pareggio pirotecnico infine per il Molde 3-3 contro il Ferencvaros.

Gent-Dinamo Kiev 1-2 (41’ Kleindienst; 9’ Supryaga, 79’ De Pena).

Molde-Ferencvaros 3-3 (55’ James, 65’ Elkrem, 83’ Ellingsen; 7’ Boli, 52’ Uzuni, 87’ Kharatin)

Olympiacos-Omonia 2-0 (69’ Valbuena, 92’ El Arabi)