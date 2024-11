Champions, i risultati delle 18:45: PSV e Dinamo Zagabria a valanga

Finiscono qui le prime due partite della quarta giornata di Champions League previste oggi alle 18:45. Solo una partenza da fuoco di paglia del Girona, il PSV Eindhoven lo ha messo subito al suo posto con Flamingo al 16' e Tillman ad infierire e segnare il 2-0. Nel secondo tempo altri due gol rifilati alla ciurma di Michel, che perde la testa e resta anche in 10 uomini. Olandesi che riprendono quota in classifica e si appostano alle spalle dell'Atalanta con 5 punti, mentre il Girona cola a picco e dietro il Milan.

Illude lo Slovan Bratislava, in vantaggio con l'ex Spezia e Reggina Strelec. Un vantaggio durato solo cinque minuti visto che la Dinamo Zagabria ha rimesso subito in parità la gara con Spikic al 10'. Assist dell'ex Fiorentina e Torino Pjaca per l'incornata di Sucic del sorpasso, poi i croati dilagano 4-1 e si arrampica al decimo posto sopra la testa del Barcellona. Crisi totale per lo Slovan, sempre ultimo: notizia grandiosa per Paulo Fonseca e i rossoneri che lo sfideranno nella prossima giornata di Champions League (26 novembre).

I risultati delle 18:45

PSV - Girona 4-0

(Flamingo 16', Tillman 33', Bakayoko 83', autogol Krejci 88')

Slovan - Dinamo Zagabria 1-4

(Strelec 5', Spikic 10', Sucic 30', Kulenovic 54' - 72')