Champions, il Barcellona è la prima qualificata ai quarti: tris al Benfica, Yamal da record

Il Barcellona è la prima qualificata ai quarti di finale di Champions League. Il man of the match? Il 17enne Lamine Yamal, il più giovane autore di un assist e di un gol in un'unica partita di questa competizione. Non c'è stata partita, se non nel primo quarto d'ora di gioco, nel ritorno degli ottavi di finale contro il Benfica, terminata 3-1.

Troppo Yamal per la difesa del Benfica. L'enfant prodige del Barça confeziona un cioccolatino unicamente da scartare già all'11', quando fa tutto da solo e serve Raphinha sul secondo palo per l'1-0. Il Benfica non ci sta e appena due minuti più tardi Otamendi incorna in rete un corner di Schjelderup per il pari. Ma poi è ancora la squadra di mister Flick a prendere il sopravvento, nel gioco e nelle giocate: Yamal al 27' irrompe tra i difensori portoghesi e insacca da fuori area un tiro ben angolato per il 2-1. A fine primo tempo, dopo un'occasione di Lewandowski ben respinta da Trubin, Raphinha firma invece la sua personale doppietta che vale il 3-1 al 42'.