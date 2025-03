Champions, il Borussia Dortmund ribalta il Lille in un tempo: ai quarti sfiderà il Barça

vedi letture

Grande rimonta del Borussia Dortmund, che ribalta il Lille in un tempo e si va a prendere di forza il pass per i quarti di finale di Champions League grazie alla ripresa di altissima qualità disputata al Mauroy.

Dopo aver chiuso sotto 1-0 nel primo tempo per via del gol di Jonathan David, innescato da una plateale incertezza del portiere ospite Kobel, i gialloneri di Kovac hanno ribaltato del tutto l'inerzia dell'incontro e il risultato nella seconda frazione. A inizio ripresa ha prima pareggiato l'ex juventino Emre Can su calcio di rigore conquistato da Guirassy, poi Beier ha segnato dieci minuti più tardi il centro del definitivo sorpasso. I finalisti della scorsa edizione affronteranno il Barcellona ai quarti di finale.