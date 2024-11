Champions, il Liverpool batte il Real ed è capolista. Tris Benfica e Dortmund: risultati e classifica

vedi letture

Si sono concluse tutte le gare del quinto turno di Champions League, fase a gironi, con fortune alterne per le nostre italiane. La Juve può sorridere per il pari di Birmingham, mentre il Bologna ottiene l'ennesima sconfitta di questa avventura europea in casa, contro il Lille. Successi pesanti per la classifica di Liverpool, ora capolista solitario, e Borussia Dortmund. Decisamente clamorosi quelli di Benfica e PSV Eindhoven, entrambi per 3-2, in rimonta su Monaco e Shakthar Donetsk. Gli olandesi in particolare sono stati storici, visto che all'86° minuto perdevano 2-0 e alla fine della gara hanno raccolto i tre punti grazie ad un tris di reti nel giro di 10 minuti, recupero compreso.

Mercoledì 27 novembre

Stella Rossa-Stoccarda 5-1

(5' Demirovic (ST), 12' Silas (SR), 31' Krunic (SR), 65' Ivanic (SR), 69', 88' Radonjic (SR))

Sturm Graz-Girona 1-0

(59' Biereth)

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lille 1-2

(44', 66' Mukau (L), 63' Lucumi (B))

Celtic Glasgow-Club Brugge 1-2

(26' aut. Carter-Vickers (CB), 61' Maeda (C), 69' Ju)

Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-3

(42' Gittens, 57' Bensebaini, 90' Guirassy)

Liverpool-Real Madrid 2-0

(52' Mac Allister, 77' Gakpo)

Monaco-Benfica 2-3

(13' Ben Seghir (M), 48' Pavlidis (B), 68' Magassa (M), 84' Cabral (B), 88' Amdouni (B))

PSV-Shakthar Donetsk 3-2

(8' Sikan (S), 37' Zubkov (S), 87', 90' Tillman (P), 95' Pepi (P))

CLASSIFICA

1. Liverpool 15 (d.r. +11)

2. Inter 13 (d.r. +7)

3. Barcellona 12 (d.r. +13)

4. Dortmund 12 (d.r. +10)

5. Atalanta 11 (d.r. +10)

6. Leverkusen 10 (d.r. +6)

7. Arsenal 10 (d.r. +6)

8. Monaco 10 (d.r. +5)

9. Aston Villa 10 (d.r. +5)

10. Sporting 10 (d.r. +3)

11. Brest 10 (d.r. +3)

12. Lilla 10 (d.r. +2)

13. Bayern 9 (d.r. +5)

14. Benfica 9 (d.r. +3)

15. Atl. Madrid 9 (d.r. +2)

16. Milan 9 (d.r. +2)

17. Manchester City 8 (d.r. +6)

18. PSV 8 (d.r. +3)

19. Juventus 8 (d.r. +2)

20. Celtic 8 (d.r. 0)

21. Feyenoord 7 (d.r. -3)

22. Club Brugge 7 (d.r. -3)

23. Din. Zagabria 7 (d.r. -5)

24. Real Madrid 6 (d.r. 0)

25. PSG 4 (d.r. -3)

26. Shakhtar 4 (d.r. -4)

27. Stoccarda 4 (d.r. -7)

28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)

29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)

30. Girona 3 (d.r. -5)

31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)

32. Salzburg 3 (d.r. -12)

33. Bologna 1 (d.r. -6)

34. RB Lipsia 0 (d.r. -6)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)

36. Young Boys 0 (d.r. -15)