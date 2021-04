Champions, il PSG è avanti su un City in enorme difficoltà: il parziale al 45’

PSG meritatamente in vantaggio dopo il primo tempo contro il Manchester City. Al 45' i parigini sono avanti 1-0 al Parco dei Prinicpi. In gol, al 15’, ancora una volta capitan Marquinhos, già decisivo contro il Bayern Monaco. Angolo meraviglioso di Angel Di Maria, il brasiliano prende il tempo alla difesa inglese e di testa batte Ederson per l’1-0. Il Paris Saint Germain ha sfiorato il raddoppio con Di Maria e Paredes ma non è riuscito a siglare la seconda rete. L’unica occasione degli inglesi porta la firma di Mahrez che, sfruttando un errore di Keylor Navas, Per poco non ha pareggiato i conti. Nel complesso meglio la squadra di Pochettino.