Champions, il Qarabag sfiora una clamorosa vittoria: 2-2 col Chelsea! I risultati delle 18.45
I 38mila euro promessi dal presidente del Qarabag per strappare un punto al Chelsea – come riportato da Sky Sport – finiranno davvero nelle tasche dei giocatori azeri. La squadra di Gurbanov è stata eroica nel difendere il 2-2, resistendo al ritorno dei Blues dopo il gol di Garnacho al 53’. Un pareggio che vale oro e porta il Qarabag a quota 7 punti, a sole due lunghezze dagli inglesi, colpevoli di aver sprecato troppo sia nel primo tempo che sotto porta nel finale.
Serata storica anche per il Pafos, che conquista la sua prima vittoria in questa edizione di Champions League. I ciprioti superano 1-0 il Villarreal, sfruttando al massimo l’occasione casalinga contro un Submarino Amarillo impreciso e poco incisivo negli ultimi metri, perdendo una partita che sulla carta sembrava alla loro portata.
I finali delle 18:45
Pafos - Villarreal 1-0
47' Luckassen (P)
Qarabag - Chelsea 2-2
16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q), 53’ Garnacho (C)
